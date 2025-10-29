закрыть
29 октября 2025, среда
Honda презентовала недорогие электромобили с нестандартным дизайном

  • 29.10.2025, 18:59
Honda презентовала недорогие электромобили с нестандартным дизайном

Они выглядят так, будто сошли с экрана фантастического фильма.

Honda готовит два недорогих электрокара. Компактный электрокроссовер Honda 0 α и бюджетный хэтчбек Super-N выйдут на рынок в ближайшие годы.

Новые Honda 0 α и Super-N представили на автосалоне Japan Mobility Show. О них рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Кроссовер является третьей моделью из новой электрической линейки Honda 0. Он выйдет на рынок в 2027 году.

Электрокроссовер является младшим братом модели Honda 0 SUV и повторяет ее рубленый дизайн с длинным капотом и толстыми задними стойками крыши. Оригинально смотрятся тоненькие диодные фары и фонари.

Электромобиль Honda 0 α получит сверхтонкую батарею, которая обеспечит запас хода более 480 км. Также авто будет поддерживать быструю зарядку.

Новая Honda Super-N

Миниатюрный 3,4-метровый электромобиль Honda Super-N — спортивный вариант бюджетной модели N-One, которая недавно вышла на рынок. Его начнут продавать с 2026 года.

Новая Honda Super-N отличается от стандартной модели обвесом, расширенными крыльями, спойлером на крыше и особыми литыми дисками. В салоне установлены спортивные сиденья, а отделку разбавили синими и серыми вставками.

арактеристики Honda Super-N пока не раскрывают, но отмечают, что электрокар сможет имитировать звук бензинового двигателя и переключения передач.

