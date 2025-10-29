закрыть
29 октября 2025, среда, 21:05
Зеленский пригласил президента Аргентины в Украину

  • 29.10.2025, 20:11
Зеленский пригласил президента Аргентины в Украину
Владимир Зеленский и Хавьер Милей

Президент Украины провел телефонный разговор с Хавьером Милеем.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его посетить Киев.

Об этом сообщает Telegram президента Украины.

Зеленский поздравил Хавьера с победой его партии на парламентских выборах.

Украинский президент отметил, что Аргентина много делает, чтобы достичь успеха и быть сильной, и пожелал, чтобы и в дальнейшем удавалось реализовывать все необходимые реформы.

«Пригласил господина президента приехать в Украину, чтобы продолжить наш диалог и обсудить все ключевые перспективы развития отношений между нашими странами. Действительно много проектов можем реализовать вместе. Наши команды будут в контакте», - добавил он.

