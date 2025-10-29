Mitsubishi рассекретила кроссовер с двухспальной кроватью в прицепе 4 29.10.2025, 21:32

Компания Mitsubishi представила на автосалоне в Токио концептуальный внедорожник для путешествий с двухспальной кроватью, размещенной в прицепе.

«Концепт Mitsubishi Elevance — это электрический кроссовер, призванный улучшить качество жизни в автомобиле. Он отличается плавным, гармоничным дизайном и оснащен системой полного привода с четырьмя двигателями и фирменной технологией Mitsubishi Motors Super-All Wheel Control (S-AWC), что обеспечивает уверенное и комфортное вождение в самых разных условиях», — отмечается в сообщении компании.

Салон с трехрядной компоновкой рассчитан на шестерых пассажиров и приспособлен для выездов на природу с семьей и друзьями. В машине предусмотрена кухня и душевая кабина, а в прицеп того же дизайна интегрирована двухспальная кровать.

