3 октября 2025, пятница, 1:47
В Испании протестировали «рыбу-робота»

  • 3.10.2025, 1:42
Аппарат ожидает внедрения в рыболовстве и рыбных хозяйствах.

Исследовательский центр робототехники и подводных технологий (CIRTESU) при Университете Жауме I испытал инновационного «рыбу-робота», способного разворачивать и собирать данные в морской среде. Тесты прошли в порту Кастельо после предварительных проверок в университетском бассейне, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Робот предназначен для инспекции сетей рыбных хозяйств, контроля состояния сооружений и повышения их безопасности. Его движение обеспечивают биомиметические плавники, имитирующие плавание настоящей рыбы, что делает аппарат более устойчивым и эффективным по сравнению с винтовыми системами. Помимо этого, устройство оснащено сонаром для работы в условиях плохой видимости и системой визуальной инспекции для выявления повреждений и зарастания сетей.

Проект уже получил признание. На конференции Испанского комитета по автоматизации в Картахене в сентябре «рыба-робот» была названа лучшей разработкой в области морской автоматизации.

По словам исследователя CIRTESU Рауля Марина, поэтапное тестирование — от лаборатории до реальной среды — является ключом к успешному внедрению. «Эта технология поможет повысить безопасность и предоставить хорошее решения для будущего рыбоводства», — отметил он.

Президент портовой администрации Рубен Ибаньес подчеркнул, что регулярные испытания делают порт Кастельо центром инноваций и устойчивой инфраструктуры. В июле 2024 года порт подписал соглашение с университетом о предоставлении площадки для подобных исследований.

Хотя окончательные результаты эксперимента пока не обнародованы, ученые заявляют о «положительном прогрессе».

