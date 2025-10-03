закрыть
Зеленский встретился с Алиевым в Копенгагене

  • 3.10.2025, 2:00
Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба главы государства.

Основными темами стали дипломатические усилия для установления справедливого мира в Украине и возможности его быстрого достижения.

Отдельно президенты остановились на энергетическом партнерстве. Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку украинской энергосистемы, а стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества в этой сфере.

Кроме того, обсуждали перспективы оборонного взаимодействия и договорились поддерживать дальнейшие контакты на высоком уровне.

