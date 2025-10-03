Зеленский встретился с Алиевым в Копенгагене 3.10.2025, 2:00

Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба главы государства.

Основными темами стали дипломатические усилия для установления справедливого мира в Украине и возможности его быстрого достижения.

Отдельно президенты остановились на энергетическом партнерстве. Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку украинской энергосистемы, а стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества в этой сфере.

Кроме того, обсуждали перспективы оборонного взаимодействия и договорились поддерживать дальнейшие контакты на высоком уровне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com