Зеленский встретился с Алиевым в Копенгагене
- 3.10.2025, 2:00
Что обсуждали.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба главы государства.
Основными темами стали дипломатические усилия для установления справедливого мира в Украине и возможности его быстрого достижения.
Отдельно президенты остановились на энергетическом партнерстве. Зеленский поблагодарил Азербайджан за поддержку украинской энергосистемы, а стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении сотрудничества в этой сфере.
Кроме того, обсуждали перспективы оборонного взаимодействия и договорились поддерживать дальнейшие контакты на высоком уровне.