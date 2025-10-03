закрыть
3 октября 2025, пятница, 8:16
Стоимость золота рекордно выросла

  • 3.10.2025, 7:57
Стоимость золота рекордно выросла
Фото: AP

Названы главные причины.

Цены на золото активно растут в течение почти всего 2025 года. Этому способствует геополитическая напряженность и нежелание инвесторов делать рискованные инвестиции.

Что происходит с ценами на золото в мире

С начала года мировые цены на золото увеличились примерно на 44%, достигнув рекордных значений благодаря активным закупкам со стороны центральных банков и возобновлению цикла снижения ставок Федеральной резервной системой США.

В понедельник, 29 сентября, стоимость золота выросла до нового рекордного уровня, превысив отметку 3 800 долларов за унцию. Росту котировок способствовали ослабление доллара и ожидания на снижение процентной ставки ФРС США, пишут Reuters.

«Есть основания, что в октябре и декабре ФРС пойдет на дальнейшее снижение ставок», - цитирует издание аналитика компании Capital.com Кайл Родда.

Золото традиционно укрепляется в условиях низких процентных ставок центральных банков, а также во времена геополитической и экономической нестабильности.

Как отмечается, трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в октябре примерно на уровне 90%, а вероятность дополнительного снижения в декабре – около 65%.

Опрошенные Reuters трейдеры и отраслевые эксперты прогнозируют в следующем году цену на уровне в 4 000 долларов за унцию.

В понедельник, 29 сентября, спотовая цена золота на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим днем, достигнув 3 814,9 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на 0,9% до 3 844 долларов за унцию.

На фоне роста золота подорожали и другие драгоценные металлы: спотовая цена серебра поднялась на 2,3% до 47 долларов за унцию, платина выросла на 3,6% до 1 623,9 доллара, а палладий – на 2% до 1 295,2 доллара.

