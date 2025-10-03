Ryanair потребовал сбивать дроны, мешающие аэропортам Европы 3.10.2025, 8:12

Гендиректор компании подверг критике лидеров ЕС.

В Европе усиливаются споры вокруг безопасности воздушного пространства: серия инцидентов с дронами парализовала работу аэропортов, вызвав критику в адрес руководства Евросоюза и призывы к решительным мерам.

Об этом сообщает Politico.

Гендиректор Ryanair Майкл О’Лири подверг критике лидеров ЕС за неспособность защитить стратегические объекты от атак беспилотников. В интервью он заявил, что дроны, нарушающие работу аэропортов, необходимо немедленно уничтожать.

«Почему мы не сбиваем эти дроны? Если российский военный самолет пересекает воздушное пространство НАТО, его перехватывают. Почему же иначе с беспилотниками?» — отметил он.

По словам О’Лири, три недели назад дроны вывели из строя аэропорты Польши на четыре часа, а на прошлой неделе аналогичные случаи затронули Данию.

«Это создает перебои, и мы призываем к действиям», — добавил он.

Сомнения в "Стене дронов»

Глава Ryanair также поставил под сомнение эффективность так называемой «Стены дронов».

«Я не думаю, что дроновая стена имеет какой-то эффект. Разве вы думаете, что русские не могут запустить дрон с территории Польши?» — сказал он.

О’Лири подверг резкой критике европейских лидеров: «Я не имею никакой веры в европейских лидеров, которые сидят, пьют чай и едят печенье. Если вы даже не можете защитить перелет над Францией, какой шанс, что вы защитите нас от России?»

Нарушения воздушного пространства ЕС

За последние недели страны НАТО фиксируют провокации со стороны РФ. Среди них — проникновения дронов и военных самолетов в европейское воздушное пространство.

Так, 9 сентября российские беспилотники залетели в Польшу, а 19 сентября три истребителя МиГ-31 пересекли границу Эстонии и находились в небе над страной более 12 минут. Этот инцидент стал самым серьезным за последние два десятилетия.

Через несколько дней неизвестные беспилотники заставили временно закрыть главный аэропорт Дании и были замечены над Осло. Подобные случаи зафиксированы также над военной авиабазой и архипелагом Карлскруна в Швеции.

