В Польше открыли крупнейший учебный центр для военных ВСУ

Он может одновременно вместить до 1200 человек.

В Польше был открыт Camp Jomsborg, крупнейший учебный центр для подготовки украинских военнослужащих. Он может одновременно вместить до 1200 человек, сообщает OBOZ.UA.

Новый центр должен не только обеспечить подготовку Сил обороны, но и усилить обмен боевым опытом между военными ВСУ и НАТО. Об этом рассказали в оборонных ведомствах Украины и Польши.

По словам заместителя министра обороны Украины Евгения Мойсюка, учебный центр создан при поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии.

«Здесь мы сможем делиться с партнерами, в том числе, наработками в применении и противодействии дронам», – сообщил Мойсюк.

На церемонии открытия центра были польский вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а также министры обороны Норвегии и Эстонии Торе Оншуус Сандвик и Ханно Певкур соответственно, а также представители других государств-членов НАТО.

Учебный центр расположен на полигоне сухопутных войск Демба-Липа. В центре уже находятся 250 норвежских инструкторов. Ожидается, что вскоре к ним присоединятся военнослужащие из Эстонии и других стран Альянса.

«Центр для украинских солдат расположен вблизи Украины, в Подкарпатском регионе, в престижном месте. Благодаря Центру этот полигон действительно начинает свою вторую жизнь. Он получает возможности, которых никогда раньше не имел. Но это не улица с односторонним движением. Я думаю, чтоглавным элементом является то, что здесь мы будем опираться на украинский опыт и перенимать его», – отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, в Центре уже есть взлетно-посадочная полоса для запуска беспилотников, поэтому «есть возможность внедрить уроки, полученные из войны, которая продолжается в Украине, изучать лучшие армейские решения для борьбы с беспилотниками и возможности использования беспилотников, которыми обладает украинская армия».

