закрыть
3 октября 2025, пятница, 9:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названа диета, продлевающая жизнь и укрепляющая сердце

  • 3.10.2025, 8:59
Названа диета, продлевающая жизнь и укрепляющая сердце

Ученые проанализировали пищевые привычки более 76 тысяч шведов.

Новые научные данные подтвердили: пищевые привычки напрямую влияют на продолжительность жизни.

Исследователи Орхусского университета (Дания) выяснили, что соблюдение скандинавских рекомендаций по питанию ассоциируется с существенно более низким риском ранней смерти.

Об этом сообщило издание Earth.

Основа диеты — минимизация красного мяса и сахара, а также регулярное потребление цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и нежирных молочных изделий. Идея не в строгих запретах, а в балансе: меню должно быть полезным и для здоровья человека, и для окружающей среды.

Доцент Кристина Дам и аспирантка Анна Бак Мерх проанализировали пищевые привычки более 76 тысяч шведов, которые с 1997 года фиксировали свой рацион и образ жизни. Результаты показали: мужчины и женщины среднего возраста, которые придерживались скандинавских рекомендаций, имели на 23% ниже общую смертность. Эффект сохранялся даже после учета уровня доходов, образования и физической активности.

Отдельно ученые подчеркивают: тщательное соблюдение советов было связано со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это делает выводы особенно весомыми, ведь они доказывают, что питание напрямую влияет на здоровье, независимо от социально-экономических факторов.

Важным аспектом является и забота об окружающей среде. По оценкам ученых, на производство и потребление пищи приходится около 30% мировых выбросов парниковых газов. Животноводство, чрезмерное использование природных ресурсов и пищевые отходы только усугубляют проблему. Скандинавские рекомендации учитывают эти вызовы и призывают делать выбор в пользу более экологичных продуктов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип