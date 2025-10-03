США рассматривают «подарок» Киеву, который может переписать ход войны 3.10.2025, 9:23

2,376

Позиция Вашингтона изменилась.

США рассматривают вариант усиления военной помощи Украине, однако вопрос о передаче дальнобойных ракет остается открытым. Аналитики предупреждают, что речь идет не только об ограниченных запасах высокотехнологичного вооружения, но и о риске обострения войны. Об этом пишет Reuters.

Киев обратился к Вашингтону с просьбой передать крылатые ракеты Tomahawk, способные преодолевать расстояние до 2,5 тысяч километров. Такое вооружение позволило бы наносить удары глубоко по территории РФ, в том числе и по Москве. В США же подчеркивают, что количество таких ракет является ограниченным, а их применение учитывается в более широком спектре оборонных задач.

Возможные варианты замены

Американские чиновники отмечают, что у Вооруженных сил Украины уже есть системы, способные атаковать наземные объекты. Как один из вариантов, рассматривается передача ракет с меньшей дальностью или привлечение европейских союзников, которые могли бы закупить современные образцы вооружения и передать их Киеву.

Изменение позиции США

В последнее время в Вашингтоне наблюдается коррекция риторики. Дональд Трамп заявил, что украинская армия может восстановить контроль над оккупированными территориями, а российскую армию назвал «бумажным тигром». Одним из последствий этого изменения стало решение помочь Киеву в выборе целей для ударов по энергетической инфраструктуре РФ.

Реакция России и данные о производстве

В Кремле предупредили, что возможная поставка Украине Tomahawk станет очередным шагом к эскалации противостояния с Западом. По информации Пентагона, с середины 1980-х годов США приобрели почти 9 тысяч таких ракет. В последние годы их выпуск составлял 55-90 единиц в год, а в 2026 году планируется приобрести еще 57.

