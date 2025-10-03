«Люди стоят по 20 минут» 3.10.2025, 9:40

иллюстративное фото

Жители города-спутника массово жалуются на маршрутки в Минск.

В соцсетях регулярно появляются жалобы на общественный транспорт Смолевичей. Вот и в этот раз пассажиры выразили недовольство работой маршруток № 469 и 470. По словам горожан, транспорт ходит не по расписанию уже два месяца, а «люди стоят по 20 минут», пишет портал Smolevichi 24.

Речь идет о рейсах Минск — Черницкий и Минск — Заречное. Это маршруты, соединяющие столицу не только с городом-спутником, но и с близлежащими поселками.

За комментарием портал обратился в «Миноблпассажиртранс».

Заместитель директора предприятия Сергей Яцынович пояснил, что движение общественного транспорта в Смолевичах контролируется ежедневно. Чтобы разобраться конкретно этой в ситуации, предприятие провело дополнительный мониторинг. Сбоев в работе не выявлено.

— По законодательству правилами перевозок на промежуточных остановочных пунктах допускаются отклонения от графика движения в 3−5 минут. Ведь иногда возникают непредвиденные ситуации: от технической неисправности до дорожной обстановки — заторы, проезд железнодорожных путей и прочее, — отмечает он.

Всего по маршруту курсирует 21 транспортное средство — это и маршрутки, и автобусы вместимостью от 30 мест и более. Расписание построено так, чтобы пассажиры могли максимально быстро и удобно добраться до нужной точки.

— Расписание формируется с учетом сложившегося пассажиропотока, — пояснил Сергей Яцынович.

Также в «Миноблпассажиртрансе» рассказали, что до конца текущего года планируется проведение конкурса среди перевозчиков. Его цель — повышение вместимости транспорта:

— Например, уже сейчас отдельные перевозчики заменяют 15-местные микроавтобусы на 30-местные. То есть расписание остается прежним, а вместимость пассажиров увеличилась.

По словам Яцыновича, при сбоях в работе перевозчик, в соответствии с заключенными договорами, всегда получает штрафные санкции.

