3 октября 2025, пятница, 10:59
«Как горячая вода в многоэтажке»

  3.10.2025, 10:09
Фото: Shutterstock

Беларусы жалуются на интернет, чиновники отвечают коммунальными аналогиями.

Качество мобильной связи зависит от двух главных факторов — пропускной способности сети в конкретной точке и нагрузки на сеть. Об этом сообщил министр связи и информатизации Кирилл Залесский, комментируя жалобы белорусов.

— Если говорить упрощенно, то качество мобильной связи зависит от двух главных факторов. Первое — от пропускной способности сети в конкретной точке. Она зависит от того, сколько базовых станций построено и как часто они расставлены по территории. Второе — от нагрузки на сеть. Она зависит от того, сколько абонентов и с какой активностью подключены к сети через конкретную базовую станцию, — рассказал Кирилл Залесский.

Министр заметил, что в обращениях граждане жалуются на резкое ухудшение качества мобильной связи в конкретном населенном пункте, деревне и др.

— Но как оно могло ухудшиться? Ведь никто не демонтирует базовые станции — они как были, так и остались. Это означает, что абоненты, которые находятся ближе, чем проблемная зона, к самой базовой станции, стали потреблять больше этого ресурса. И поэтому тем, кто находится дальше, этого ресурса перестало хватать, — пояснил чиновник.

В связи с этим Залесский привел аналогию с тем, что в субботу вечером в многоэтажном доме на последних этажах не хватает горячей воды, которая просто туда не доходит. В ситуации со связью происходит примерно так же.

Решение этой проблемы, по его словам, заключается в строительстве базовых станций и более частой их расстановке по территории. Министерство связи и информатизации ведет работу по обоим этим направлениям.

— Наши меры направлены как на максимальное ускорение строительства новых объектов инфраструктуры, базовых станций, антенно-мачтовых сооружений, так и на более сбалансированную нагрузку на сети сотовой связи, — отметил Кирилл Залесский.

В этом году сотовыми операторами уже построено порядка 2,1 тысячи базовых станций, и к концу этого года общее количество достигнет ориентировочно 45 тысяч. К 2034 году число базовых станций должно быть удвоено и составить около 80 тысяч.

По официальной статистике, сейчас охват населения Беларуси услугами сотовой и подвижной электросвязи по технологии 4G составляет 99,6%, охват территории — 94%. При этом охват населения услугами сотовой связи по технологии 3G составляет 99,9%, территории — 98,6%. При таких цифрах охвата возникает закономерный вопрос качества предоставляемых услуг мобильной связи.

— Потребителю важно не наличие сигнала как такового, а скорость и стабильность соединения мобильного интернета в конкретной точке. Именно в этом контексте мы получаем справедливые нарекания, особенно в сельской местности. Можем констатировать и такой факт — потребление трафика мобильного интернета в Беларуси за последние пять лет выросло в три раза. И ежегодно этот рост составляет примерно 40%, — добавил министр.

Он заявил, что в Беларуси сложились весьма низкие тарифы на мобильную связь, в первую очередь на безлимитный интернет, причем эти тарифы не повышались в последние три года.

