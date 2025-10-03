ВСУ уничтожили российский Су-34 с помощью макета-приманки системы Patriot 3.10.2025, 10:34

Эксперт раскрыл детали.

Российские захватчики тратят дорогостоящие снаряды и дроны для уничтожения расставленных возле фронта макетов в виде западных образцов оружия. Эти макеты вводят врага в заблуждение. Об этом рассказал военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный.

Эксперт отметил, что его организация непосредственно помогает военным с муляжами в виде артиллерийских установок М777.

«Они очень успешны. Это самый дешевый метод уничтожения самых дорогих боеприпасов», - подчеркнул Нарожный.

Он объяснил, в чем эффективность этих макетов.

«Мы выставляем муляж М777. Он стоит 500 долларов. И среднестатистический муляж уничтожает 3-4 «Ланцета». «Ланцет» стоит 35-40 тыс долларов. Сбить «Ланцет» - это хорошо подготовленное стрелковое подразделение, которое стоит рядом с каким-то важным объектом, и постоянно следит за небом, или имеет какие-то детекторы или РЭБ-подразделения, которые сообщают. Или надо иметь ПЗРК или дрон-перехватчик. Дрон-перехватчик - это около тысячи долларов, чтобы сбить «Ланцет», - отметил Нарожный.

В то же время, макет стоит сам по себе. Для него не надо привлекать ни одного оператора. Это вводит врага в заблуждение, и он применяет дорогостоящие боеприпасы.

В качестве примера, он напомнил о недавнем сбитии российского Су-34 в Запорожской области. Силы обороны установили муляж системы «Пэтриот» как приманку для самолета.

«Макеты были и будут в любом случае успешными с точки зрения ведения войны, введения в заблуждение врага», - подчеркнул Нарожный.

Также он добавил, что практически нереально отличить с воздуха артиллерийскую установку на предмет того, является ли она настоящей.

