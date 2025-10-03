Кто вдохновил Эмму Стоун покорить Голливуд? 3.10.2025, 10:41

Эмма Стоун

Талант невозможно оценить с первого взгляда.

Голливуд нередко ошибается, оценивая талант актеров лишь по внешности. Яркие примеры — Мэрил Стрип, Кэри Маллиган и Эмма Стоун, которых когда-то недооценивали. Сегодня они стали символами того, как индустрия способна упустить настоящую звезду, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Стоун признается, что ее актерский путь во многом начался благодаря легенде кино Чарли Чаплину. В подростковом возрасте она впервые увидела фильмы «Огни большого города» и «Новые времена» и была потрясена сценами, где комедия соединяется с драмой. «Он был каскадером, комиком и в то же время невероятно трогательным актером. Это невообразимо», — вспоминала Стоун.

Позже актрису вдохновляли также Джин Уайлдер и Джон Кэнди — артеры, которые умели соединять юмор и трагизм. Именно их работы подтолкнули ее отказаться от мечты о мюзиклах и поехать в Лос-Анджелес на кинопробы.

Интересно, что свою первую «Оскароносную» роль Стоун получила именно в мюзикле — «Ла-Ла Ленд». Фильм стал своеобразным вызовом тем, кто когда-то сомневался в ее таланте. Картина объединила все то, что вдохновляло Стоун с юности: игру на грани комедии и драмы, легкость и искренность.

История актрисы — напоминание о том, что талант невозможно оценить с первого взгляда, а истинное мастерство рождается там, где юмор соседствует с глубокой человечностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com