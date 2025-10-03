закрыть
3 октября 2025, пятница, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кто вдохновил Эмму Стоун покорить Голливуд?

  • 3.10.2025, 10:41
Кто вдохновил Эмму Стоун покорить Голливуд?
Эмма Стоун

Талант невозможно оценить с первого взгляда.

Голливуд нередко ошибается, оценивая талант актеров лишь по внешности. Яркие примеры — Мэрил Стрип, Кэри Маллиган и Эмма Стоун, которых когда-то недооценивали. Сегодня они стали символами того, как индустрия способна упустить настоящую звезду, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Стоун признается, что ее актерский путь во многом начался благодаря легенде кино Чарли Чаплину. В подростковом возрасте она впервые увидела фильмы «Огни большого города» и «Новые времена» и была потрясена сценами, где комедия соединяется с драмой. «Он был каскадером, комиком и в то же время невероятно трогательным актером. Это невообразимо», — вспоминала Стоун.

Позже актрису вдохновляли также Джин Уайлдер и Джон Кэнди — артеры, которые умели соединять юмор и трагизм. Именно их работы подтолкнули ее отказаться от мечты о мюзиклах и поехать в Лос-Анджелес на кинопробы.

Интересно, что свою первую «Оскароносную» роль Стоун получила именно в мюзикле — «Ла-Ла Ленд». Фильм стал своеобразным вызовом тем, кто когда-то сомневался в ее таланте. Картина объединила все то, что вдохновляло Стоун с юности: игру на грани комедии и драмы, легкость и искренность.

История актрисы — напоминание о том, что талант невозможно оценить с первого взгляда, а истинное мастерство рождается там, где юмор соседствует с глубокой человечностью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина