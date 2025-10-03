Кто вдохновил Эмму Стоун покорить Голливуд?
- 3.10.2025, 10:41
Талант невозможно оценить с первого взгляда.
Голливуд нередко ошибается, оценивая талант актеров лишь по внешности. Яркие примеры — Мэрил Стрип, Кэри Маллиган и Эмма Стоун, которых когда-то недооценивали. Сегодня они стали символами того, как индустрия способна упустить настоящую звезду, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Стоун признается, что ее актерский путь во многом начался благодаря легенде кино Чарли Чаплину. В подростковом возрасте она впервые увидела фильмы «Огни большого города» и «Новые времена» и была потрясена сценами, где комедия соединяется с драмой. «Он был каскадером, комиком и в то же время невероятно трогательным актером. Это невообразимо», — вспоминала Стоун.
Позже актрису вдохновляли также Джин Уайлдер и Джон Кэнди — артеры, которые умели соединять юмор и трагизм. Именно их работы подтолкнули ее отказаться от мечты о мюзиклах и поехать в Лос-Анджелес на кинопробы.
Интересно, что свою первую «Оскароносную» роль Стоун получила именно в мюзикле — «Ла-Ла Ленд». Фильм стал своеобразным вызовом тем, кто когда-то сомневался в ее таланте. Картина объединила все то, что вдохновляло Стоун с юности: игру на грани комедии и драмы, легкость и искренность.
История актрисы — напоминание о том, что талант невозможно оценить с первого взгляда, а истинное мастерство рождается там, где юмор соседствует с глубокой человечностью.