Лукашисты снова выставили на аукцион квартиру Александры Герасимени 3.10.2025, 10:30

Ранее квартиру забрали «под арест» и безуспешно пытались продать.

В Минске на торги снова выставили четырехкомнатную квартиру, в которой раньше была прописана спортсменка Александра Герасименя. Объявления появилось на сайте «БелЮрОбеспечение». Ранее эту недвижимость уже выставляли на аукцион, но ее не смогли продать.

Четырехкомнатная квартира расположена на улице Филимонова. Ее общая площадь — 120,5 квадратного метра. Среди обременений — арест следственных органов. В квартире зарегистрированы три человека, в том числе один несовершеннолетний. Стоимость жилья — 753 600 рублей. В прошлый раз ее пытались продать за 942 тысячи рублей, но желающих приобрести не нашлось.

Еще на аукцион повторно попало парковочное место рядом с домом, в котором продается квартира. Начальная цена — 52,3 тысячи рублей. Владелицей недвижимости также указана полная тезка известной спортсменки Александры Герасимени.

Ранее спорсменка рассказывала, что была прописана в этом жилье, но она ей не пренадлежит.

— Там никто не жил, но были прописаны мы с дочерью и всей семьей, поэтому все как-то странно. Просто позвонили владельцу и сказали, что будут отбирать. То есть забрали чужую квартиру, а записали, будто моя, — сообщила Александра Герасименя.

Торги назначены на 16 октября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com