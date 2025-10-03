В США поймали Путина на лжи 3.10.2025, 10:49

Глава РФ преувеличивает «успехи» на фронте.

Президент России Владимир Путин пытается сформировать ложное впечатление о неизбежности поражения Украины. Его заявления о быстром продвижении войск на фронте делаются для давления на США и Европу.

Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), Путин сознательно преувеличивает масштабы российских захватов. Аналитики отмечают, что целью этих действий является информационная победа и подрыв поддержки Украины со стороны западных партнеров.

2 октября российский лидер заявил о контроле над двумя третями города Купянска. Эксперты ISW оценивают реальные российские достижения в этом направлении лишь в 14 процентов территории города. Это уже не первое подобное преувеличение со стороны российского командования.

«Кремль пытается использовать большие объемы количественных данных, чтобы создать ложное впечатление, что российские войска быстро продвигаются на поле боя», — говорится в отчете. Аналитики описывают эту тактику как часть информационной кампании.

30 августа начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов также заявлял о контроле над 50 процентами Купянска. Тогда ISW также квалифицировал эту информацию как значительно преувеличенную. Заявления высшего руководства РФ формируют ложный нарратив.

«Заявления Путина от 2 октября являются продолжением постоянных усилий Кремля, направленных на гиперфокусировку и преувеличение тактических российских достижений», — отмечают в Институте. Эта стратегия должна создать впечатление быстрого продвижения российских войск.

Эксперты считают, что конечной целью является влияние на решение западных стран. «Путин пытается убедить Соединенные Штаты, Европу и Украину, что Россия неизбежно достигнет своих военных целей военным путем», — говорится в отчете.

По оценкам ISW, Кремль стремится доказать невозможность победы Украины. Это должно побудить Киев к уступкам российским требованиям. Также Москва рассчитывает на прекращение военной поддержки Украины со стороны Запада.

