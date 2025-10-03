В Минск прибыла новая временная поверенная в делах Германии в Беларуси
Катрин аус дем Зипен ранее работала в России и Китае.
В Минск прибыла новая временная поверенная в делах Германии в Беларуси Катрин аус дем Зипен, сообщили в посольстве страны.
1 октября в посольстве Германии прошло торжественное мероприятие в честь Дня объединения страны.
«Особенно порадовало, что наша новая руководительница Катрин аус дем Зипен с супругом прибыли в Беларусь как раз вовремя, чтобы принять участие в приеме», — рассказали в посольстве.
До назначения в Минск Катрин аус дем Зипен возглавляла политический департамент посольства Германии во Франции, а перед этим занимала различные должности во внешнеполитическом и оборонном ведомствах страны. В 2006–2009 годах работала в политическом департаменте посольства Германии в Москве, ранее — в диппредставительствах страны в Люксембурге и Шанхае.
Предыдущая временная поверенная в делах Германии в Беларуси Андреа Викторин покинула свой пост в июле 2025-го. Она занимала его менее года.