Аэропорт Мюнхена возобновил работу после остановки из-за подозрительных дронов
- 3.10.2025, 10:56
Воздушная гавань является одной из крупнейших в Европе.
Аэропорт Мюнхена, один из крупнейших в Германии и Европе, возобновил работу после ночной паузы из-за появления неизвестных беспилотников.
Об этом сообщает Spiegel.
В Федеральной полиции объявили, что полеты из аэропорта Мюнхена возобновились с раннего утра.
Данные ресурса Flightradar24 также подтверждают вылет рейсов.
В управляющей компании аэропорта сообщили, что из-за вынужденной паузы пострадали около 3000 пассажиров.
Как сообщалось, поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.
Несколько человек сообщили о дроне вблизи аэропорта, сообщила федеральная полиция ночью. Позже дрон также видели над территорией аэропорта. Неясно, шло ли речь об одном дроне или о нескольких.
Сотрудники земельной и федеральной полиции обследовали территорию и искали летательные объекты и подозрительных лиц, но безрезультатно.
Недавно подозрительные дроны заметили над северной землей Шлезвиг-Гольштейн.
На прошлой неделе неизвестные беспилотники появились возле нескольких аэропортов и военных объектов Дании.