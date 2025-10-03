закрыть
3 октября 2025, пятница, 11:19
На границе с Польшей образовалась гигантская очередь из фур

  • 3.10.2025, 11:03
На границе с Польшей образовалась гигантская очередь из фур

В «Козловичах» собрались более 2000 грузовиков, ожидающих выезда из Беларуси.

Скопления из большегрузов и легковых автомобилей фиксируются практически по всем направлениям, большинство из них - на границе Беларуси с Польшей.

Почти четыре тысячи большегрузов и более 540 легковушек стоит в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, следует из данных Госпогранкомитета республики.

В настоящее время очереди из фур фиксируются по всем трем направлениям, но больше всего машин ожидает выезда из Беларуси на территорию Польши. Сейчас в погранпереходе «Козловичи» насчитывается в очереди 2040 большегрузов.

На границе с Литвой тоже много грузовых авто: 620 фур стоят в пункте пропуска «Каменный Лог» и 580 - в «Беняконях».

На белорусско-латвийской границе в пункте «Григоровщина» зафиксирована очередь из 720 грузовых автомобилей.

Что касается очередей из легковушек, то они есть на двух направления – польском и литовском, но больше всего машин также на границе с Польшей. Так, в пункте пропуска «Брест» сейчас насчитывается 500 легковых автомобилей. А на границе Беларуси с Литвой на погранпереходе «Каменный Лог» стоят всего 40 машин.

На границе с Латвией скоплений из легковых авто не наблюдается.

