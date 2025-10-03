закрыть
3 октября 2025, пятница, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп принял резкое решение из-за шатдауна в США

  • 3.10.2025, 11:14
Трамп принял резкое решение из-за шатдауна в США

Официальный документ может появиться уже в ближайшие дни.

Белый дом готовится объявить о масштабных сокращениях персонала в ряде федеральных учреждений. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации, официальный список может появиться уже в ближайшие дни.

Что известно о новых сокращениях в США

По словам одного из чиновников, решение о сокращении (RIFS) могут обнародовать в выходные - в субботу или воскресенье. Хотя некоторые детали еще согласовываются, большая часть перечня уже сформирована Административно-бюджетным управлением (OMB) в сотрудничестве с федеральными ведомствами.

Президент Дональд Трамп провел встречу с руководителем OMB Расселом Воутом, после чего написал в Truth Social, что они анализируют, «какие из многих продемократических агентств» подлежат сокращению и будут ли такие изменения временными или постоянными.

По данным CNN, под наибольший риск попали ведомства, проводившие политику разнообразия, равенства и инклюзивности. При этом ключевым критерием, по словам собеседников издания, стало их несоответствие новым приоритетам президента.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила эту позицию.

«Мы рассматриваем агентства, которые не соответствуют ценностям президента и которые, по нашему мнению, являются пустой тратой денег налогоплательщиков», - заявила Левитт.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина