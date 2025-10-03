Трамп принял резкое решение из-за шатдауна в США 3.10.2025, 11:14

Официальный документ может появиться уже в ближайшие дни.

Белый дом готовится объявить о масштабных сокращениях персонала в ряде федеральных учреждений. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации, официальный список может появиться уже в ближайшие дни.

Что известно о новых сокращениях в США

По словам одного из чиновников, решение о сокращении (RIFS) могут обнародовать в выходные - в субботу или воскресенье. Хотя некоторые детали еще согласовываются, большая часть перечня уже сформирована Административно-бюджетным управлением (OMB) в сотрудничестве с федеральными ведомствами.

Президент Дональд Трамп провел встречу с руководителем OMB Расселом Воутом, после чего написал в Truth Social, что они анализируют, «какие из многих продемократических агентств» подлежат сокращению и будут ли такие изменения временными или постоянными.

По данным CNN, под наибольший риск попали ведомства, проводившие политику разнообразия, равенства и инклюзивности. При этом ключевым критерием, по словам собеседников издания, стало их несоответствие новым приоритетам президента.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила эту позицию.

«Мы рассматриваем агентства, которые не соответствуют ценностям президента и которые, по нашему мнению, являются пустой тратой денег налогоплательщиков», - заявила Левитт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com