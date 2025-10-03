Кошмар Путина, который он сам создал 3 Питер Дикинсон, Atlantic Council

Этого глава Кремля боялся больше всего.

Украинские военные прибыли на этой неделе в Данию, чтобы поделиться с датскими коллегами уникальными знаниями в области ведения боевых действий с применением дронов.

Эта инициатива стала ответом на серию инцидентов в воздушном пространстве над датскими аэропортами и другими стратегически важными объектами, где была зафиксирована подозрительная активность беспилотников, которые может быть связана с Россией.

Дания — не единственная страна НАТО, стремящаяся перенять украинский опыт. Когда в начале сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, в ответ Варшава объявила о планах создать совместную с украинскими военными тренинг по противодействию дронам. Тем временем, издание The Times сообщало ранее в этом году, что украинские инструкторы были направлены в Великобританию для обучения британских войск использованию беспилотников в условиях современной войны.

Украина все чаще признается мировым лидером в области разработки беспилотных технологий. В стране стремительно развивается собственная дроновая индустрия, которая получила мощный импульс за более чем три с половиной года полномасштабной войны с Россией. Эта реальность создала благоприятную среду для непрерывных инноваций и позволила ежедневно тестировать новые модели дронов в реальных боевых условиях.

Результаты говорят сами за себя: украинские беспилотники показали высокую эффективность на передовой и позволили Киеву переломить ход событий в сражении за Черное море. За пределами Украины растущий парк ударных дронов регулярно наносит удары по целям в глубине территории Российской Федерации.

Многие союзные страны, вполне ожидаемо, стремятся интегрировать украинские дроновые технологии в свои оборонные доктрины. Великобритания недавно подтвердила планы начать массовое производство дронов, разработанных в сотрудничестве с Украиной, в рамках усилий по усилению восточного фланга НАТО перед лицом российской угрозы. По сообщениям, в конце сентября украинская делегация направилась в США для начала переговоров о возможном крупном соглашении по совместному производству беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский осознает растущее военное значение своей страны и рассматривает миссию в Дании как возможную модель для более широкой программы обучения европейских стран украинскому опыту ведения дроновой войны.

«Наш опыт, наши специалисты и наши технологии могут стать ключевым элементом будущей инициативы Drone Wall в Европе», — заявил он 30 сентября.

Бурно растущий авторитет Украины как ключевого игрока в области дроновой войны отражает глубокие преобразования, происходящие сегодня в архитектуре европейской безопасности.

Еще совсем недавно Украину воспринимали как военного аутсайдера, который с трудом пытался соответствовать стандартам НАТО. Удивительно, но теперь уже НАТО стремится перенять украинские стандарты.

Появление Украины в роли дроновой сверхдержавы — лишь один из аспектов поразительного превращения страны в мощную военную силу. Украинская армия также находится на передовой в таких сферах оборонных технологий, как радиоэлектронная борьба, роботизированные системы и кибербезопасность. Неудивительно, что недавний промышленный форум Defense Tech Valley, прошедший в Западной Украине, собрал не менее 5000 участников из более чем 50 стран, а западные компании по его итогам пообещали вложить свыше $100 миллионов инвестиций.

Технологический прогресс, достигнутый Вооруженными силами Украины с 2022 года, действительно впечатляет, но главным ресурсом страны по-прежнему остается человеческий капитал. Сегодняшняя Украина располагает второй по численности армией в Европе: в строю — почти миллион мужчин и женщин, а в резерве — огромный корпус боевых ветеранов с реальным опытом участия в современных войнах. Это превосходит все, что можно найти на европейском континенте — даже без учета уникального боевого опыта, который накопила Украина.

На фоне стремления США сократить свое участие в обеспечении европейской безопасности, именно украинская армия сегодня стала крупнейшим заслоном между экспансионистской Россией и неподготовленной Европой.

Новый статус Украины как одной из ведущих военных держав Европы — худший кошмар Владимира Путина. И кошмар этот он создал собственными руками.

Без импульса, заданного российской империалистической агрессией, такое военное превращение страны было бы попросту немыслимым.

Когда Путин начал вторжение в Украину в 2014 году, в распоряжении Киева было всего несколько тысяч боеспособных солдат. Сначала все шло по плану Москвы — аннексия Крыма встретила лишь минимальное сопротивление. Но попытка продвинуться дальше, вглубь материковой Украины, спровоцировала волну народного сопротивления: тысячи обычных украинцев сформировали импровизированные добровольческие батальоны, чтобы остановить наступление Кремля. Именно этот героический всплеск самоорганизации спас Украину и заложил основу для последующего расширения и модернизации украинской армии.

Несмотря на оглушительный провал, Путин отказался признать поражение. Когда его первоначальные планы по уничтожению украинской государственности рухнули, кремлевский диктатор принял роковое решение пойти на дальнейшую эскалацию. Так началась подготовка к полномасштабному вторжению в феврале 2022 года.

Накануне вторжения Путин объявил «демилитаризацию» Украины одной из двух ключевых целей войны. Это было вполне логично. чтобы эффективно подчинить себе Украину, нужно было прежде всего лишить ее способности к обороне. Однако теперь совершенно очевидно, что план Путина по демилитаризации Украины обернулся катастрофическим провалом.

Именно российское вторжение стало толчком к созданию в Украине мощной военной машины, которая в кратчайшие сроки заняла ключевое место в системе европейской безопасности. В столицах по всей Европе растет понимание того, что украинская армия является незаменимым элементом в защите континента — и останется таковой в обозримом будущем. Поддержка оборонной промышленности Украины и финансирование ее военных усилий становится для партнеров Киева не просто проявлением солидарности, но и вопросом их собственного выживания. Сегодня перед европейскими лидерами стоит на удивление простой выбор: помочь Украине сейчас — или столкнуться с Россией завтра.

Российские войска по-прежнему продвигаются вперед, а города Украины продолжают подвергаться ударам российских дронов и ракет, поэтому говорить о полном провале путинского вторжения пока рано. Однако уже сейчас трудно представить себе исход, при котором Украина окажется беззащитной перед милостью Москвы.

Напротив, скорее всего, украинская армия выйдет из этой войны еще более сильной — и полностью готовой защищать место своей страны в европейском сообществе наций. Путин надеялся обезглавить и разоружить украинское государство, но его саморазрушительная кампания по демилитаризации, по иронии судьбы, породила именно ту сильную и несгибаемо независимую Украину, появления которой он боялся больше всего.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

