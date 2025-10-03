закрыть
ГАИ на пять дней усилила контроль на дорогах Беларуси

1
  • 3.10.2025, 11:28
  • 1,940
Кому будет уделено «особое внимание»?

В пятницу, 3 октября, в МВД предупредили белорусов о том, что Госавтоинспекция на ближайшие 5 дней усилила контроль на дорогах Беларуси. При этом «особое внимание» инспекторы пообещали уделить на этот раз не только водителям.

С 3 по 7 октября по всей стране будет проходить республиканская профилактическая акция под говорящим названием «Световозвращатель спасает жизнь!». Ее главной целью станет профилактика травматизма и гибели людей на дороге в темное время суток, которая приобретает особую значимость с приходом осени, когда темнеет рано.

По данным белорусской Госавтоинспекции, только в сентябре в условиях сокращающегося светового дня и ухудшения погодных условий на дорогах страны произошло 17 смертельных случаев , в которых погибли пешеходы и велосипедисты.

Именно с этими категориями участников дорожного движения, а также с водителями гужевого транспорта и средств персональной мобильности в ближайшие пять день инспекторы планируют проводить усиленные профилактические беседы, напоминая о важности использования фликеров и одежды «повышенной видимости» с наступлением темноты и в плохую погоду, когда видимость на дороге снижается.

Пресс-секретарь ГАИ Анна Банадык особо подчеркнула , обращаясь к пешеходам, что надев фликер, человек дает водителю шанс вовремя его заметить: фары засветят такого пешехода на расстоянии от 130 до 400 метров .

«В ПДД не закреплено, но…» — В ГАИ Минска рассказали, сколько фликеров нужно пешеходу, чтобы остаться в живых

«Соответственно, у водителя появляется возможность предпринять необходимые меры во избежание наезда», - пояснила Банадык.

Однако одними лишь профилактическими беседами с так называемыми уязвимыми участниками дорожного движения инспекторы не ограничатся. В ГАИ пообещали усилить контроль на дорогах на период акции и уделить «особое внимание» следующим моментам:

пресечению грубых нарушений ПДД,

своевременному изъятию с проезжей части нетрезвых участников дорожного движения.

