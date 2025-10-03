CEPA: Варианты для НАТО на восточном фланге 3.10.2025, 11:29

Американские военные эксперты призывают союзников к решительным действиям.

На фоне растущих инцидентов с российскими самолетами и дронами вблизи границ альянса американские военные эксперты призывают НАТО к решительным действиям. По мнению специалистов CEPA, без четких правил и готовности их применять система сдерживания рискует рухнуть, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

В сентябре и начале октября в Польше, Румынии, странах Балтии и Скандинавии почти ежедневно фиксировались нарушения воздушного пространства. Так, 9 сентября более 20 российских дронов вторглись в Польшу, а 19 сентября три МиГ-31 зашли в воздушное пространство Эстонии, проигнорировав сигналы итальянских F-35. Подобные случаи также отмечались в Норвегии.

«Просто заявлений недостаточно. Нужно подкрепить их конкретными военными шагами и долгосрочной поддержкой Украины и восточных союзников», — считает бывший сотрудник Совбеза США Джейсон Исраэль.

Отставной генерал-майор Гордон Дэвис отмечает: «Беспилотники необходимо немедленно уничтожать, пилотируемые аппараты стоит предпреждать и уничтожеть, если потребуется».

Адмирал ВМС США Эндрю Льюис подчеркивает, что у НАТО должны быть силы для мгновенного реагирования: «Если альянс не примет ясного решения, это только подстегнет Россию».

Некоторые эксперты, включая, считают, что в ответ стоит также использовать информационные кампании, направленные на подрыв доверия граждан внутри России.

По словам генерала-лейтенанта Лэнса Лэндрума, главная угроза в том, что заявления НАТО без реальных действий будут восприняты как пустые. «Путин будет давить до тех пор, пока не встретит уверенное сопротивление», — отмечает он.

Вывод экспертов однозначен — сдерживание возможно лишь тогда, когда Москва уверена в готовности НАТО действовать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com