закрыть
3 октября 2025, пятница, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CEPA: Варианты для НАТО на восточном фланге

  • 3.10.2025, 11:29
CEPA: Варианты для НАТО на восточном фланге

Американские военные эксперты призывают союзников к решительным действиям.

На фоне растущих инцидентов с российскими самолетами и дронами вблизи границ альянса американские военные эксперты призывают НАТО к решительным действиям. По мнению специалистов CEPA, без четких правил и готовности их применять система сдерживания рискует рухнуть, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

В сентябре и начале октября в Польше, Румынии, странах Балтии и Скандинавии почти ежедневно фиксировались нарушения воздушного пространства. Так, 9 сентября более 20 российских дронов вторглись в Польшу, а 19 сентября три МиГ-31 зашли в воздушное пространство Эстонии, проигнорировав сигналы итальянских F-35. Подобные случаи также отмечались в Норвегии.

«Просто заявлений недостаточно. Нужно подкрепить их конкретными военными шагами и долгосрочной поддержкой Украины и восточных союзников», — считает бывший сотрудник Совбеза США Джейсон Исраэль.

Отставной генерал-майор Гордон Дэвис отмечает: «Беспилотники необходимо немедленно уничтожать, пилотируемые аппараты стоит предпреждать и уничтожеть, если потребуется».

Адмирал ВМС США Эндрю Льюис подчеркивает, что у НАТО должны быть силы для мгновенного реагирования: «Если альянс не примет ясного решения, это только подстегнет Россию».

Некоторые эксперты, включая, считают, что в ответ стоит также использовать информационные кампании, направленные на подрыв доверия граждан внутри России.

По словам генерала-лейтенанта Лэнса Лэндрума, главная угроза в том, что заявления НАТО без реальных действий будут восприняты как пустые. «Путин будет давить до тех пор, пока не встретит уверенное сопротивление», — отмечает он.

Вывод экспертов однозначен — сдерживание возможно лишь тогда, когда Москва уверена в готовности НАТО действовать.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина