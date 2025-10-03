закрыть
В Чехии начинаются важные для европейской безопасности парламентские выборы

  • 3.10.2025, 11:51
В Чехии начинаются важные для европейской безопасности парламентские выборы

Результаты станут известны вечером 4 октября.

В Чехии в пятницу начинается двухдневное голосование на парламентских выборах, которое может закончиться приходом к власти популистских сил, не настроенных поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии.

Об этом сообщает IDNES.

Избирательные участки в Чехии откроются 3 октября в 14:00 и в пятницу будут работать до 22:00, а в субботу – с 8:00 до 14:00.

Это также первые выборы, когда чехи за границей могут проголосовать по почте, чтобы не ехать в посольство на участок.

Результаты выборов станут известны вечером 4 октября, а в воскресенье 5 октября состоятся первые послевыборные переговоры.

В опросах много месяцев подряд лидирует популистская партия ANO Андрея Бабиша, и у него есть реальные шансы вернуться на пост премьера.

Многие в Чехии предполагают, что победа Бабиша приведет к изменению внешней политики, в том числе в отношении Украины. В частности, он уже угрожал отказаться от «снарядной инициативы» Чехии.

