Из Минска в аэропорт обещают построить скоростную железную дорогу 5 3.10.2025, 11:56

1,072

Подготовительные работы начнутся уже в этом году.

Подготовительные работы по строительству железнодорожной ветки в Национальный аэропорт Минск начнутся уже в 2025 году, пишет «Колодищи Инфо».

Как заметил портал, на сайте госзакупок появились первые тендеры на выполнение подготовительных работ на данном объекте: первый — на выполнение работ по вырубке и пересадке деревьев, второй — на выбор субподрядной организации по выносу сетей газоснабжения. Данные работы планируют начать уже в этом году.

В конце 2019 года говорилось, что на аэроэкспрессе из Минска в аэропорт можно будет добраться за 30−35 минут, проект предварительно оценивался в 150 млн долларов. Тогда искали финансирование, предлагая сотрудничество Европейскому банку реконструкции и развития, а также Всемирному банку.

В 2020 году сообщалось, что к 2025-му в минский аэропорт запустят скоростной поезд, который будет ехать через Городище и «Великий камень».

При этом поезда в Национальный аэропорт Минск ходили еще восемь лет назад, однако после из-за начала работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы составы временно перестали курсировать — и больше не вернулись.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com