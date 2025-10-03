закрыть
3 октября 2025
Из Минска в аэропорт обещают построить скоростную железную дорогу

Подготовительные работы начнутся уже в этом году.

Подготовительные работы по строительству железнодорожной ветки в Национальный аэропорт Минск начнутся уже в 2025 году, пишет «Колодищи Инфо».

Как заметил портал, на сайте госзакупок появились первые тендеры на выполнение подготовительных работ на данном объекте: первый — на выполнение работ по вырубке и пересадке деревьев, второй — на выбор субподрядной организации по выносу сетей газоснабжения. Данные работы планируют начать уже в этом году.

В конце 2019 года говорилось, что на аэроэкспрессе из Минска в аэропорт можно будет добраться за 30−35 минут, проект предварительно оценивался в 150 млн долларов. Тогда искали финансирование, предлагая сотрудничество Европейскому банку реконструкции и развития, а также Всемирному банку.

В 2020 году сообщалось, что к 2025-му в минский аэропорт запустят скоростной поезд, который будет ехать через Городище и «Великий камень».

При этом поезда в Национальный аэропорт Минск ходили еще восемь лет назад, однако после из-за начала работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы составы временно перестали курсировать — и больше не вернулись.

