Тейлор Свифт примерила образ шоугелз 3.10.2025, 12:11

У этих трудолюбивых женщин долгая и интересная история.

Тейлор Свифт в новом альбоме предстала в образе американской шоугелз — артистки, символизирующей блеск, упорный труд и артистизм. Ее костюмы напрямую отсылают к легендарным постановкам XX века, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Образ шоугелз родился в годы Первой мировой войны, когда французская звезда Габи Дезлис покорила публику Парижа. Роскошные страусиные перья, драгоценности и смелые танцы символизировали стойкость Франции и союзников.

В 1920-е годы мода на шоугелз достигла Бродвея, где американский бродвейский импресарио Флоренц Зигфелд прославил таких артисток, как Долорес и сестры Долли, превратив их в иконы красоты и стиля. Сценические ревю быстро уступили место Голливуду, где шоугелз стали частью кинематографа.

Настоящим домом шоугелз стал Лас-Вегас. В 1950–1980-е они блистали на сценах казино, а постановка «Jubilee!» в MGM Grand вошла в историю не только грандиозными танцами, но и костюмами, инкрустированными тысячами кристаллов Swarovski.

Хотя шоу закрыли в 2016 году, его костюмы продолжают жить — их используют современные звезды, включая бурлеск-диву Диту фон Тиз и Памелу Андерсон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com