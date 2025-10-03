Тейлор Свифт примерила образ шоугелз
У этих трудолюбивых женщин долгая и интересная история.
Тейлор Свифт в новом альбоме предстала в образе американской шоугелз — артистки, символизирующей блеск, упорный труд и артистизм. Ее костюмы напрямую отсылают к легендарным постановкам XX века, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Образ шоугелз родился в годы Первой мировой войны, когда французская звезда Габи Дезлис покорила публику Парижа. Роскошные страусиные перья, драгоценности и смелые танцы символизировали стойкость Франции и союзников.
В 1920-е годы мода на шоугелз достигла Бродвея, где американский бродвейский импресарио Флоренц Зигфелд прославил таких артисток, как Долорес и сестры Долли, превратив их в иконы красоты и стиля. Сценические ревю быстро уступили место Голливуду, где шоугелз стали частью кинематографа.
Настоящим домом шоугелз стал Лас-Вегас. В 1950–1980-е они блистали на сценах казино, а постановка «Jubilee!» в MGM Grand вошла в историю не только грандиозными танцами, но и костюмами, инкрустированными тысячами кристаллов Swarovski.
Хотя шоу закрыли в 2016 году, его костюмы продолжают жить — их используют современные звезды, включая бурлеск-диву Диту фон Тиз и Памелу Андерсон.