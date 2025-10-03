закрыть
3 октября 2025, пятница, 12:31
Российские дроны все чаще нарушают небо Беларуси

  • 3.10.2025, 12:21
Российские дроны все чаще нарушают небо Беларуси

В сентябре их число удвоилось, а один БПЛА рухнул вблизи школы в Жлобинском районе.

Гомельское издание «Флагшток» проанализировало динамику нарушения беларусского воздушного пространства российскими беспилотниками за девять месяцев 2025 года.

В сентябре, по данным украинских мониторинговых каналов и показаниями жителей Гомельской области, в беларусском небе было зафиксировано как минимум 30 российских дронов.

Это в два раза больше, чем в августе, когда были замечены 15 беспилотников.

Больше всего БПЛА залетело в Беларусь в июле – почти 100, а меньше всего – в апреле: менее 10.

11 сентября дрон упал в поселке в Жлобинском районе, в 30 метрах от местной школы, но не взорвался.

Ночью 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, несколько из них залетели из Беларуси.

