Украина стала лидером континента в области дроновой войны 3.10.2025, 12:24

Теперь украинские инструкторы обучают военных НАТО.

Участившиеся вторжения российских дронов в Европу показали, что именно Украина стала лидером континента в области дроновой войны. Дания и Польша уже договорились о совместных тренингах с украинскими инструкторами, а на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене тема украинского опыта стала ключевой, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

«Сегодня единственный эксперт в мире по противодействию дронам — это Украина, потому что она ежедневно отражает атаки российских БПЛА», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Генсек НАТО Марк Рютте также назвал Украину «центром военных инноваций и антидроновых технологий».

С первых месяцев вторжения Киев сделал ставку на беспилотники, компенсируя недостаток артиллерийских боеприпасов и численного превосходства. К 2023 году украинские военные создали так называемую «стену дронов» на фронте, а также успешно применили морские дроны, вынудив Москву отвести флот из Крыма. Сегодня украинские морские БПЛА не только атакуют корабли, но и сбивают российские вертолеты.

В последние месяцы Украина активно использует дальнобойные дроны для ударов по НПЗ, военной промышленности и логистике внутри России. Это вызвало топливный кризис и рекордный рост цен.

По словам экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, именно инновации позволяют Киеву сдерживать Москву, нанося ей значительный ущерб.

Запад проявляет все больший интерес к украинскому опыту. Великобритания и Румыния запускают совместное производство дронов с Украиной, а Киев ведет переговоры с США о передаче технологий.

Первая «дроновая война» в истории меняет военное будущее. Опыт Украины становится решающим для НАТО и обороны всей Европы.

