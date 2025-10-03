Деловая активность в российской экономике упала на 3-летнее «дно» 3.10.2025, 12:36

Совпали два фактора.

Деловая активность российского бизнеса продолжает стремительно снижаться. Индекс PMI, который рассчитывает S&P Global по итогам опросов компаний, в сентябре снизился с 49,1 до 46,6 пункта (больше 50 – рост, меньше – спад).

В обрабатывающей промышленности это четвертый месяц снижения деловой активности подряд, а в сфере услуг падение в сентябре стало самым сильным с декабря 2022 г., отмечает S&P Global. А значение сводного индекса, отражающего деловую активность в промышленности и услугах, оказалось минимальным с октября 2022 г.

Совпали два фактора: ускорение спада в обработке наложилось на его возобновление в секторе услуг. В августе PMI в услугах еще находился на границе, отделяющей рост от спада – ровно 50 пунктов.

Падению выпуска в сентябре способствовало сокращение новых заказов третий месяц подряд, причем темпами, ставшими самыми быстрыми с декабря 2022 г. (а в промышленности – с мая), отмечает S&P Global. Предприятия отмечали сокращение числа клиентов, их осторожности, а также ухудшение их покупательной способности.

Рост затрат на поставщиков, зарплаты и коммунальные услуги привел к увеличению операционных расходов компаний сферы услуг. Издержки росли самыми быстрыми темпами за пять месяцев. Перекладывать их на потребителей компаниям все сложнее. Отпускные цены росли медленнее, чем издержки – как в услугах, так и в промышленности.

Мониторинг более 10 тыс. предприятий, проводимый Центробанком, показывает торможение, но не спад деловой активности. Рассчитываемый по итогам опросов индикатор бизнес-климата (ИБК) в сентябре сократился до 1,8 пункта с 2 в августе (у ЦБ рост от спада отделяет нулевое значение). «Опрос PMI, вероятно, охватывает исключительно частный сектор без ВПК/смежников, поэтому может показывать состояние гражданской части промышленности, – рассуждает экономист Дмитрий Полевой. – И здесь видим усиление негатива, в том числе из-за финансовых проблем компаний».

Гражданская часть промышленности быстро сокращается. Близкий к властям аналитический центр ЦМАКП подсчитал, что выпуск в большинстве гражданских отраслей в этом году неуклонно снижается и общий спад достиг 5,4%, а за последние 12 месяцев – 6,3%. Шок от высоких процентных ставок для промышленности сопоставим с шоками пандемии и начала войны, оценивал ЦМАКП: рентабельность во многих отраслях опустилась ниже ставок по кредитам и безрисковым финансовым инструментам. Это лишает смысла инвестиции (Минэкономразвития прогнозирует в следующем году сокращение инвестиций на 0,5%) и подрывает финансовую устойчивость компаний. По расчетам ЦМАКП, зоне риска оказались отрасли, дающие 33% выручки реального сектора.

Гражданская экономика стала жертвой стремительного роста военной. Высокие ставки, которыми ЦБ борется с вызванной военными расходами инфляцией, способствуют перетоку ресурсов из гражданских отраслей в военные, объяснял экономист, соучредитель аналитического центра CASE Дмитрий Некрасов. «Еще в прошлом году, в конце, мы сказали – да, для того, чтобы побороть инфляцию, мы должны пожертвовать… темпами роста. И Центральный банк приподнял ключевую ставку... Надеюсь, это не перезаморозит экономику», – рассуждал на днях Владимир Путин. Лаги жесткой политики ЦБ продолжают работать в гражданской части экономики, отмечает Полевой, иронизируя, что «все по плану».

Власти уже смирились с застоем в экономике. По обновленному правительственному прогнозу, в этом году она вырастет на 1%, а в следующем на 1,3%. Возможно, это даже оптимистично. По прогнозу главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, рост ВВП в этом и следующем году будет ниже 1%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com