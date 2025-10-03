Кардинальный перелом: США помогут Украине расширить удары по российским НПЗ 1 3.10.2025, 12:57

Новые меры помогут Киеву лучше понять места размещения ПВО и наметить маршруты атак.

Администрация Дональда Трампа намерена помочь Вооруженным силам Украины расширить удары по российским энергообъектам, в результате которых только в сентябре остановили работу не менее пяти НПЗ, а регионы — от Дальнего Востока до Центральной России — охватил дефицит бензина.

Как сообщает NBC News со ссылкой на трех знакомых с вопросом чиновников, на удары по энергоинфраструктуре будет нацелена помощь разведданными, которую США планируют оказывать Киеву.

Новые меры должны помочь Киеву лучше понять места размещения средств ПВО и наметить маршруты ударов, что позволит повысить эффективность имеющихся у него беспилотников и ракет дальнего радиуса действия, пояснили Financial Times люди, знакомые с ходом обсуждений. Это будет первый случай расширения разведывательной помощи Украине с момента возвращения президента Трампа в Белый дом.

Также, по словам источников FT, расширение сотрудничества будет касаться применения любых новых дальнобойных видов вооружения, которые США могут продать союзникам по НАТО для поставки в Украину. Трамп дал указание военным ведомствам готовиться к обмену разведывательной информацией, говорят собеседники издания. Один из них, знакомый с ведущимися в Белом доме обсуждениями, назвал происходящее «кардинальным переломом в отношении» окружения Трампа к происходящему в Украине.

Сам президент в последний месяц ужесточил риторику по отношению к России, назвав ее «бумажным тигром» и заявив, что Украина может победить в войне и освободить все оккупированные территории. Он также стал требовать предпринять меры для остановки экспортных поставок нефти и газа из России — правда, сам на такие меры пока не пошел.

Дефицит топлива, охвативший Россию после украинских ударов по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам, заставил власти увеличить закупки бензина в Беларуси и даже прибегнуть к его импорту из Китая и других азиатских стран.

К концу сентября в стране простаивали рекордные 38% мощностей НПЗ, способные перерабатывать 338 тысяч тонн в сутки. При этом 70% простоев стали результатом налетов БПЛА, которым с начала августа удалось поразить более 20 крупных нефтезаводов. В прошлом месяце остановить выпуск пришлось еще четырем предприятиям, включая НПЗ «Кинеф» в Ленинградской области, занимающий второе место по мощности в России, и Рязанский НПЗ «Роснефти», входящий в топ-5.

