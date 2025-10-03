Водители назвали самый ненадежный автомобиль популярной марки 3.10.2025, 13:04

3,834

Может выйти из строя всего за год.

В Великобритании опросили более 30 000 водителей, чтобы определить наименее надежный автомобиль, который часто выходит из строя и требует дорогостоящего ремонта. В «лидерах» по ненадежности оказался японский кроссовер Nissan Juke.

Бензиновая версия Nissan Juke 2019 года выпуска была признана самым ненадежным автомобилем с оценкой 55,2 %, пишет Express со ссылкой на ежегодный опрос WhatCar? Исследование охватило 30 автомобильных брендов и 227 различных моделей, в нем приняли участие 32 493 британских владельцев автомобилей, которые были выпущены не ранее, чем 5 лет назад.

Владельцы авто отвечали, сталкивались ли они с какими-то неисправностями или проблемами в течение предыдущего года. Если автомобили выходили из строя, водителей спрашивали, сколько денег и времени им пришлось потратить на ремонт.

Около 24% респондентов опроса, которые были владельцами Nissan Juke, заявили, что их кроссовер вышел из строя, а 64% сообщили, что не могли пользоваться автомобилем из-за неисправности более недели. Более 1 500 фунтов стерлингов (82 500 грн по актуальному курсу) потратили 60% автовладельцев, которые ремонтировали свой Nissan Juke.

Несмотря на это, другие модели Nissan, в частности Qashqai, X-Trail и LEAF, получили более 90% положительных отзывов от автомобилистов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com