В Беларуси вводят измменения в Налоговый кодекс
- 3.10.2025, 13:16
Новшества касается проверки доходов и расходов физлиц.
Депутаты «палаты представителей» сегодня в первом чтении приняли проект закона об изменении Налогового кодекса. Новшества касаются налогообложения физлиц, которые зарабатывают на продукции с личного подсобного хозяйства. Причиной изменений стала жалоба в Конституционный суд.
Новшество затронет физлиц, которые получают доход от продажи продукции растениеводства и животноводства, выращенной на своем земельном участке или участке родственников.
Сейчас такие доходы не облагаются налогом. Но если в отношении физлица проводят камеральную проверку соответствия расходов доходам, то он может указывать доходы от своего участка в пояснениях, откуда у него деньги. Если сумма доходов от личного подсобного хозяйства больше 200 базовых, то нужно заплатить 10% от суммы превышения.
По новым правилам, если человек сможет предоставить подтверждающие документы о получении дохода в указанном размере, то он освобождается от уплаты подоходного налога по ставке 10%.