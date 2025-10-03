В Беларуси вводят измменения в Налоговый кодекс 3.10.2025, 13:16

1,808

Новшества касается проверки доходов и расходов физлиц.

Депутаты «палаты представителей» сегодня в первом чтении приняли проект закона об изменении Налогового кодекса. Новшества касаются налогообложения физлиц, которые зарабатывают на продукции с личного подсобного хозяйства. Причиной изменений стала жалоба в Конституционный суд.

Новшество затронет физлиц, которые получают доход от продажи продукции растениеводства и животноводства, выращенной на своем земельном участке или участке родственников.

Сейчас такие доходы не облагаются налогом. Но если в отношении физлица проводят камеральную проверку соответствия расходов доходам, то он может указывать доходы от своего участка в пояснениях, откуда у него деньги. Если сумма доходов от личного подсобного хозяйства больше 200 базовых, то нужно заплатить 10% от суммы превышения.

По новым правилам, если человек сможет предоставить подтверждающие документы о получении дохода в указанном размере, то он освобождается от уплаты подоходного налога по ставке 10%.

