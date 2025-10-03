По путинистке Нетребко нанесли сокрушительный удар 3 3.10.2025, 13:19

2,866

Анна Нетребко

Украина поспособствовала отмене концерта в Румынии.

В Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которая была доверенным лицом диктатора Владимира Путина на «выборах» 2022 года. Отметим, артистка поддерживает незаконную оккупацию Донбасса.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, 6 октября у певицы был запланирован концерт вместе с Трансильванским филармоническим оркестром, а также присвоение Нетребко звания почетного доктора национальной музыкальной академии имени Георге Димы.

«Чтобы не допустить ее выступления, посольство Украины в Румынии коммуницировало с ректором национальной музыкальной академии, румынскими уездными и государственными институтами (в частности, с МИД и министерством культуры Румынии), а также привлекало представителей гражданского общества. Отменив выступление Нетребко, румынская сторона проявила понимание и солидарность с Украиной в контексте противодействия гибридному влиянию России через так называемые культурно-художественные мероприятия», – рассказали в МИД.

Также в министерстве отметили, что изоляция для россиян должна продолжаться.

«Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военные ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора», - сказано в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com