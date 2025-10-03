«Жить в Беларуси сейчас очень дорого»3
- 3.10.2025, 13:30
- 1,628
Цены на товары «улетели в космос».
В TikTok обсуждают, как изменились цены на привычные продукты. Например, кофе, который в 2017-м стоил 2,99 рубля за 100 грамм, сегодня обходится в четыре раза дороже. Люди вспоминают зарплаты прошлых лет, сравнивают расходы на покупки с Россией и Польшей, пишет «Зеркало».
Беларус нашел акционный буклет «Евроопта» за 2 октября 2017 года и сравнил, как изменилась цена на кофе Nescafe.
Тогда 100 грамм этого кофе можно было купить за 2,99 рубля на скидке (цена без акции была 4 рубля с «хвостом» — точную сумму сложно рассмотреть на видео). Сейчас такой фасовки мужчина не нашел, в магазине был продукт в упаковках по 60 и 130 грамм. На первый из них цена — 7,89 рубля, а на второй — 14,95. Как видно по ценникам, в обоих случаях продукт также на скидке.
Если пересчитать цену за килограмм, то выходит, что в 2017-м этот кофе стоил 29,9 рубля (но цена на скидке), а сейчас — 131 или 115 рублей в зависимости от фасовки.
@barberkastus Кофе с 2017 в 2025 евроопт Беларусь сравнил цену #беларусь #евроопт ♬ QKThr - Aphex Twin
В комментариях покупатели поделились своим мнением по этому поводу:
«Ровно год назад покупала за 35 рублей 1 кг такого кофе. Сейчас 35 рублей — 500 грамм».
«Так и зарплата была в разы меньше».
«В 2017-м моя зарплата была 1500 рублей, а сейчас — 2500. Зарплата — 500 пачек кофе тогда, а сейчас — 200».
«У вас в 2017-м — 1500 рублей, у меня в 2025-м — 1500 рублей, и то по начислению».
«А я посмотрела масло сливочное — подорожало в три раза ровно».
Другая пользовательница TikTok рассказала, что не была в Беларуси полгода, а приехав в Минск, удивилась, как за это время подскочили цены. «И за полгода цены взлетели просто в два раза. Сегодня были в «Хите» и просто офигели, — рассказывает девушка. — Мы были в России, и там очень много чего дешевле, чем в Беларуси. И иногда в Минске даже не дешевле, чем в Москве, — по продуктам и даже по тем же ресторанчикам».
По ее словам, раньше она покупала зефир в шоколаде за 4 рубля, а сейчас он стоит 7.
@fedoruk_fam ♬ оригинальный звук - Анфиса и Сергей 🫶🏻
Она заявила, что постепенный рост цен на общественный транспорт и бензин — «это ладно», и подорожание аренды жилья в столице ее тоже не удивляет. А увеличение стоимости продуктов — «это шок».
Некоторые комментаторы с ней согласились, другие же утверждали, что все не так:
«Цены в Беларуси улетели в космос! Гонка на выживание».
«А вы только поняли, что в Минске дорого? В Сочи живу два года, тут дешевле».
«И точно так же в Беларуси намного дороже, чем в Польше».
«Дочка приехала из Польши, просто умиляется нашими ценами. Что все очень дешево. У нас все дешевле в два раза».
«Так средняя зарплата в Минске уже 1000 долларов».
«Коммуналка намного дешевле».
«Зарплата на месте (стоит. — Прим. ред.), хоть какая-то стабильность».
«Они понизились сильно, вам кажется».
«Весь мир скупает наши качественные продукты, почему они должны быть дешевле других, это рынок».
«Дорожает каждый день все, и да — жить в Беларуси сейчас очень дорого».
«В «Коммунарке» постоянно покупаю зефир в шоколаде, раньше было 12−15 рублей за кг. Зашла на днях и офигела — 20 рублей за кг».