Над военной базой в Бельгии обнаружили рой дронов 1 3.10.2025, 13:34

1,398

Беспилотники увидели случайно.

Над военной базой в бельгийском Эльзенборне 3 октября случайно заметили 15 неизвестных дронов во время испытания оборудования для наблюдения. База расположена в нескольких километрах от границы с Германией.

Инцидент с дронами в Бельгии произошел около 1:45, сообщает 3 октября общественный вещатель фламандского сообщества VRT. Офис министра обороны Бельгии Тео Франкена подтвердил, что неизвестные беспилотники пролетели над базой в Эзльзенборне. Военные начали расследование этого случая.

Военная база в Эльзенборне занимает площадь 28 квадратных метров и используется как тренировочный лагерь. В защищенной зоне базы проходят стрелковые учения.

Корреспондент медиа по военным вопросам Йенс Франсен рассказал, что во время инцидента на базе тестировали систему обнаружения беспилотников.

«Система смогла обнаружить дроны. Считается, что они пролетели из Бельгии через границу в Германию. Там их также увидела полиция в маленьком городке Дюрен», — рассказал корреспондент.

Пока неизвестно, откуда и с какой целью были запущены БПЛА. Расследование инцидента продолжается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com