Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Лос-Анджелесе 2 3.10.2025, 14:39

Пламя видели за много километров.

В Эль-Сегундо вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron. Пожар локализован, информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает CBS News и Los Angeles Times.

В четверг вечером на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Эль-Сегундо произошел взрыв и пожар, в результате чего вспыхнуло пламя, видимое за много километров.

По сообщению местных властей, угрозы населению не было, и приказов об эвакуации не издавали. На некоторых частях северного Манхэттен-Бич действовали временные ограничения на передвижение до 2:00 ночи.

❗️🇺🇲 - Major Explosion and Fire at Chevron Refinery in El Segundo, CA



A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport (LAX)—triggering a large-scale fire that's visible for miles.



Emergency… pic.twitter.com/jEt1OM9WIQ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 3, 2025

Видео, снятые во время взрыва около 21:30, показывают вспышку огненного шара среди продолжительного рева. В течение следующего часа пламя значительно уменьшилось, хотя огонь вблизи южной части завода продолжал гореть.

Руководитель окружной администрации Лос-Анджелеса Холли Митчелл сообщила KCAL-TV, что пожар в значительной степени локализован.

Она отметила, что сообщений о пострадавших нет и «нет оснований для тревоги в окружающем районе». Чиновники продолжают следить за качеством воздуха и советуют жителям близлежащих территорий оставаться дома по возможности.

Мэр Эль-Сегундо Крис Пиментел добавил, что огонь не выходил за пределы территории завода, весь персонал учтен, а причина пожара пока неизвестна. Клубы дыма были видны в районах Эль-Сегундо и Саут-Бей, пожарные обстреливали пламя струями воды. Завод имеет собственную пожарную службу, а региональные агентства оказывали помощь в реагировании.

Что видели жители

Жители близлежащих районов рассказывают о сильном взрыве и дыме, который поднимался над городом. В Редондо-Бич дым клубился по оранжевому небу, а движение транспорта было перенаправлено, дороги перекрыты вдоль Роузкранс-авеню и Тихоокеанского побережья.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатор Гэвин Ньюсом были проинформированы об инциденте.

Басс сообщила, что никаких известных последствий для Международного аэропорта Лос-Анджелеса не зафиксировано. Офис губернатора координирует действия с местными и государственными органами для обеспечения безопасности общины.

Отмечается, что пожары на нефтеперерабатывающих заводах являются частью жизни в Южном заливе, где расположено несколько крупных нефтедобывающих предприятий.

В 2022 году пожарным понадобилось два часа, чтобы потушить пожар на заводе El Segundo. В 2020 году пожар на заводе Marathon Petroleum в Карсоне поднял пламя минимум на 30 метров, однако был взят под контроль и нанес незначительный ущерб работе завода.

The Chevron plant is on fire in El Segundo, just outside LA - I was walking my dog and the entire sky lit up like it was daytime.

People are crowding the streets watching the blaze pic.twitter.com/gejPRZTDgL — Christal Hayes (@Journo_Christal) October 3, 2025

