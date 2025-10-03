закрыть
3 октября 2025, пятница, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Лос-Анджелесе

2
  • 3.10.2025, 14:39
  • 1,216
Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Лос-Анджелесе

Пламя видели за много километров.

В Эль-Сегундо вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron. Пожар локализован, информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает CBS News и Los Angeles Times.

В четверг вечером на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Эль-Сегундо произошел взрыв и пожар, в результате чего вспыхнуло пламя, видимое за много километров.

По сообщению местных властей, угрозы населению не было, и приказов об эвакуации не издавали. На некоторых частях северного Манхэттен-Бич действовали временные ограничения на передвижение до 2:00 ночи.

Видео, снятые во время взрыва около 21:30, показывают вспышку огненного шара среди продолжительного рева. В течение следующего часа пламя значительно уменьшилось, хотя огонь вблизи южной части завода продолжал гореть.

Руководитель окружной администрации Лос-Анджелеса Холли Митчелл сообщила KCAL-TV, что пожар в значительной степени локализован.

Она отметила, что сообщений о пострадавших нет и «нет оснований для тревоги в окружающем районе». Чиновники продолжают следить за качеством воздуха и советуют жителям близлежащих территорий оставаться дома по возможности.

Мэр Эль-Сегундо Крис Пиментел добавил, что огонь не выходил за пределы территории завода, весь персонал учтен, а причина пожара пока неизвестна. Клубы дыма были видны в районах Эль-Сегундо и Саут-Бей, пожарные обстреливали пламя струями воды. Завод имеет собственную пожарную службу, а региональные агентства оказывали помощь в реагировании.

Что видели жители

Жители близлежащих районов рассказывают о сильном взрыве и дыме, который поднимался над городом. В Редондо-Бич дым клубился по оранжевому небу, а движение транспорта было перенаправлено, дороги перекрыты вдоль Роузкранс-авеню и Тихоокеанского побережья.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатор Гэвин Ньюсом были проинформированы об инциденте.

Басс сообщила, что никаких известных последствий для Международного аэропорта Лос-Анджелеса не зафиксировано. Офис губернатора координирует действия с местными и государственными органами для обеспечения безопасности общины.

Отмечается, что пожары на нефтеперерабатывающих заводах являются частью жизни в Южном заливе, где расположено несколько крупных нефтедобывающих предприятий.

В 2022 году пожарным понадобилось два часа, чтобы потушить пожар на заводе El Segundo. В 2020 году пожар на заводе Marathon Petroleum в Карсоне поднял пламя минимум на 30 метров, однако был взят под контроль и нанес незначительный ущерб работе завода.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина