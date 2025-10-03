В России разбился самолет Ан-2 3 3.10.2025, 15:01

Есть погибшие.

Ермаковском районе Красноярского края самолет Ан-2 авиакомпании «Борус» совершил жесткую посадку, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 17 часов местного времени после выполнения авиационных работ воздушное судно Ан-2 авиакомпании ООО «Борус» совершило жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту находилось 2 человека. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — говорится в публикации.

Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Телеграм-канал «112» пишет о двух погибших. По его данным, самолет летел из села Верхнеусинское в Шушенское и упал в 40 км от поселка Танзыбей в труднодоступном месте.

