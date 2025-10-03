закрыть
3 октября 2025, пятница, 15:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минский сервис доставки товаров на дом признан банкротом

  • 3.10.2025, 15:08
Минский сервис доставки товаров на дом признан банкротом

«Касл групп» начала работу в 2023 году, но уже через два года накопила миллионные долги.

В Минске в августе 2023 года начала работать компания «Касл групп», которая занималась доставкой товаров на дом. А спустя два года она оказалась на грани банкротства с долгами более 1 млн рублей. Это следует из документа, опубликованного в Едином госреестре сведений о банкротстве.

В суд обратился кредитор, однако в документе не указано, какая это организация. Ему фирма задолжала почти 1,1 млн рублей. При этом у «Касл групп» нет никакого имущества и средств на счетах. Более того, на протяжении года по счетам компании не проходили никакие финансовые операции.

Вероятно, должник — это инспекция по налогам, потому что весь этот год у фирмы формировалась задолженность по выплатам в бюджет, следует из данных Kartoteka.by

25 сентября Экономический суд Минска возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Это этап банкротства, цель которого рассчитаться с кредиторами и защитить права всех сторон. Если оздоровить должника нельзя, начинается его ликвидация.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина