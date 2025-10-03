Минский сервис доставки товаров на дом признан банкротом
- 3.10.2025, 15:08
«Касл групп» начала работу в 2023 году, но уже через два года накопила миллионные долги.
В Минске в августе 2023 года начала работать компания «Касл групп», которая занималась доставкой товаров на дом. А спустя два года она оказалась на грани банкротства с долгами более 1 млн рублей. Это следует из документа, опубликованного в Едином госреестре сведений о банкротстве.
В суд обратился кредитор, однако в документе не указано, какая это организация. Ему фирма задолжала почти 1,1 млн рублей. При этом у «Касл групп» нет никакого имущества и средств на счетах. Более того, на протяжении года по счетам компании не проходили никакие финансовые операции.
Вероятно, должник — это инспекция по налогам, потому что весь этот год у фирмы формировалась задолженность по выплатам в бюджет, следует из данных Kartoteka.by
25 сентября Экономический суд Минска возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Это этап банкротства, цель которого рассчитаться с кредиторами и защитить права всех сторон. Если оздоровить должника нельзя, начинается его ликвидация.