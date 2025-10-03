Стало известно, из-за чего белорусские водители чаще всего не проходят техосмотр
- 3.10.2025, 15:22
Интересная статистика.
В «Белтехосмотре» рассказали, какие неполадки чаще всего находят у транспорта. В лидерах — проблемы с тормозами.
В сентябре физлица получили 114 042 разрешения на допуск транспорта к участию в дорожном движении (83,3% от общего количества).
«Из общего количества транспортных средств, представленных в сентябре на государственный технический осмотр, 13,5% транспортных средств (20 138) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (29 616 несоответствий)», — сообщает «Белтехосмотр».
Проблемы с тормозами составили 41,4% от всех неисправностей, с внешними световыми приборами — 25,2%.