Под Минском продают каменный дом-крепость за $900 тысяч 5 3.10.2025, 16:18

3,076

В современном коттедже мраморные полы и панорамные окна.

Снаружи этот дом выглядит как каменная крепость: прямоугольные формы, глухие стены графитового цвета, затемненные окна, в которых отражается окружающее пространство. А внутри спрятался суперсовременный интерьер с дорогими составляющими. Располагается коттедж в нескольких километрах от МКАД — в деревне Каменная Горка. Просят за такое жилье довольно много, пишет Onlíner.

Общая площадь коттеджа — 242 квадратных метра. Он стоит на участке размером 10 соток. Построили этот современный дом недавно — в 2021 году. Обставляли явно для себя — с вниманием к деталям и не жалея денег. Но планы у владельцев изменились, и строение было решено продать.

На нескромных площадях поместились просторная гостиная с зоной кухни, мастер-спальня с гардеробной и большой ванной комнатой, две гостевые спальни, рабочий кабинет, гостевой санузел, гардеробная у входа и помещение хозяйственного назначения.

Гостиная выглядит своеобразно: стеклянная комната с панорамными окнами и диваны по периметру. Представьте, как классно будет большой семье собираться здесь по вечерам, проводить семейный нетворкинг и смотреть сериальчики.

Зона кухни просторная. Находясь на ней, тоже можно лицезреть уличные пейзажи через окна в пол.

Мастер-спальня граничит со стильной деревянно-стеклянной гардеробной. Интересно, что абсолютно все полы в доме мраморные — к этому материалу владельцы явно неровно дышали.

Зеркала в санузле будто бы визуально разделены на женское и мужское с помощью контрастных цветов:

а участке, кроме дома, стоит еще одно строение площадью 55 метров — его можно использовать как рабочий кабинет, баню или летнюю кухню.

Стоимость этой каменной крепости — $900 000.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com