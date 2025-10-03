Шестнадцатилетнюю белоруску осудили за протесты и признали «экстремисткой» 3 3.10.2025, 16:01

Подробности дела неизвестны, но на момент протестов 2020‑го года Полине было 11 лет.

Сегодня МВД обновило «Перечень граждан Беларуси, иностранных граждан или лиц без гражданства, которые имеют отношение к экстремистской деятельности» — туда добавили 31 человека, пишет «Вясна».

Среди прочих, там появилось имя 16‑летней Полины Жакович — ее осудили по «народной» ст. 342 УК в суде Первомайского района Минска. Подробности дела неизвестны, но на момент протестов 2020 года Полине было 11 лет.

Сообщается, что девочку «освободили от ответственности на основании ст. 86 УК», но добавили в «список экстремистов».

