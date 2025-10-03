закрыть
Шестнадцатилетнюю белоруску осудили за протесты и признали «экстремисткой»

3
  • 3.10.2025, 16:01
  • 4,374
Шестнадцатилетнюю белоруску осудили за протесты и признали «экстремисткой»

На момент протестов 2020‑го года девочке было всего 11 лет.

Подробности дела неизвестны, но на момент протестов 2020‑го года Полине было 11 лет.

Сегодня МВД обновило «Перечень граждан Беларуси, иностранных граждан или лиц без гражданства, которые имеют отношение к экстремистской деятельности» — туда добавили 31 человека, пишет «Вясна».

Среди прочих, там появилось имя 16‑летней Полины Жакович — ее осудили по «народной» ст. 342 УК в суде Первомайского района Минска. Подробности дела неизвестны, но на момент протестов 2020 года Полине было 11 лет.

Сообщается, что девочку «освободили от ответственности на основании ст. 86 УК», но добавили в «список экстремистов».

