BILD: Трамп объявил войну наркокартелям 3 3.10.2025, 16:37

Президент США заявил о состоянии «вооруженного конфликта» с картелями и разрешил военные удары.

Президент США Дональд Трамп фактически объявил войну наркокартелям в Карибском регионе: в правительстве заявили, что Соединенные Штаты теперь находятся с картелями в состоянии «вооруженного конфликта», сообщает BILD.

Эта формулировка имеет серьезное значение. Дело в том, что и война США против террористической группировки ИГИЛ относилась к этой же категории. Это означает, что Трамп де-факто легализовал масштабные военные удары против картелей: теперь США имеют право убивать противников даже в том случае, если они не представляют непосредственной угрозы, а также заключать их в тюрьму на неопределенный срок без судебного разбирательства.

До сих пор же контрабандистов наркотиков считали преступниками — с правом на справедливый суд.

Трамп обосновывает ужесточение мер «защитой американцев». Однако юристы сомневаются в правомерности этого решения: для этого, как пояснил в интервью New York Times отставной военный судья Джеффри С. Корн, должно иметь место вооруженное нападение со стороны картелей. Продажа опасных наркотиков таковым не является, считает он. Корн обвиняет Трампа в злоупотреблении правом: «Это не защита границ. Это разрушение этих границ».

