«В Беларуси даже птицы спешиваются» 3.10.2025, 16:45

Видео очень вежливой вороны покорило Сеть.

На видеоплатформе TikTok появился ролик, снятый на одной из дорог Беларуси. Ее главным героем стала очень вежливая ворона, которая своим поведением просто покорила пользователей соцсети, пишет Telegraf.news.

Ролик снял пассажир автомобиля, которому пришлось притормозить перед пешеходным переходом. По нему деловито вышагивала серая ворона, которая, очевидно, не ищет легких путей: вместо того, чтобы перелететь проезжую часть в несколько взмахов крыла, пернатая по непонятной причине решила пересечь проезжую часть на своих двоих - лапах.

«В Беларуси даже птицы спешиваются, когда пролетают над пешеходным переходом», - сделал шутливую отсылку к недавним изменениям в ПДД Беларуси один из зрителей.

Впрочем, больше всего комментаторов поразил не сам факт того, что птица по какой-то одной лишь ей известной причине решила пройтись пешком по «зебре», а то как она это сделала. В один из моментов ворона на волю секунды задержалась напротив притормозившей машины и сделала вежливый книксен, чем и покорила сердца зрителей.

«Даже головой кивнула, типа «Спасибо»!» - отметил один из зрителей.

«Она сделала «книксен», типа мерси, умные птицы!», - похвалил другой.

«Какая важная мадам- еще же и кивнула, обалдеть», - восхитилась еще одна.

«То чувство, когда ворона мудрее некоторых пешеходов», - не удержался от язвительного замечания еще один комментатор.

