Литовский министр культуры, не ответивший на вопрос «Чей Крым», ушел в отставку 3.10.2025, 16:56

Он пробыл в должности всего несколько дней.

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс объявил о своем уходе в отставку, пробыв в должности чуть больше недели. Его назначение изначально вызвало бурные протесты в стране, к тому же он успел отметиться в нескольких скандалах, пишет LRT.

Министр культуры Литвы, представитель популистской партии «Заря Нямунаса» Игнотас Адомавичюс сообщил, что уходит с поста, чтобы «не разрушать правительство». Политик также пожаловался на «усилившееся давление на меня лично, на мою семью, когда нам небезопасно находиться даже на улице».

До этого Адомавичюс заявил, что вопросы о том, кому принадлежит аннексированный Россией Крым, являются провокационными.

«Это провокационные вопросы, поэтому давайте даже не будем к ним подходить, потому что здесь мы вообще не про Министерство культуры говорим», — сказал Адомавичюс порталу Lrytas, когда его спросили, чей Крым.

«Нет, не будем играть в эти игры. Понимаете, нужно быть… Здесь есть грань, где надо остановиться. Здесь нужно остановиться. На этих вопросах», — повторил он, когда его переспросили то же самое.

Впрочем, как указывает Lrytas, после интервью Адомавичюс попросил ответить на этот вопрос еще раз:

«Это оккупированная территория Украины, которая сейчас находится у России», — поправился министр.

Кандидатура 42-летнего Адомавичюса с самого начала вызвала сильное недовольство культурного сообщества Литвы, поскольку он не имеет связей с культурным сектором. До назначения министром он недолго занимал должность советника вице-спикера Сейма, а ранее был коммерческим директором семейной компании, производящей макароны.

Адомавичюс вступил в должность 25 сентября после принесения присяги в Сейме. С того времени, кроме разговора о Крыме, он отметился снятием украинского флага в своем министерстве и заявлениями в соцсетях против увеличения финансирования обороны Литвы.

