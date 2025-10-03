Россия урезает расходы на транспорт ради войны 3.10.2025, 17:14

Закупки автобусов и троллейбусов сократят втрое, средства пойдут на армию.

Правительство России готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта «Развитие общественного транспорта», в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру, сообщает The Moscow Times.

Расходы на проект, который находится в ведении Минтранса и курируется вице-премьером Маратом Хуснуллиным, в 2026 году уменьшатся втрое — с 42,6 до 13,8 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту закона, который кабмин внес в Госдуму.

Секвестр финансирования запланирован на весь предстоящий 3-летний бюджетный период, несмотря на то, что около 40% действующего парка общественного транспорта вышло за пределы нормативного срока эксплуатации. Так, по состоянию на середину прошлого года достигли критического износа и нуждались в замене 57 тысяч из 135 тысяч автобусов, а также 9 тысяч из 15 тысячи троллейбусов. В 2027 году на проект выделят 17,6 млрд рублей (в 2,4 раза меньше, чем в текущем), а в 2028-м — 28,6 млрд (в 1,5 раза меньше).

Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в следующем году предстоит потратить 12,9 трлн рублей на армию и еще 3,9 трлн — на другие силовые структуры, в сумме — 38% всех расходов.

Сырьевые доходы казны снижаются: по плану Минфина в этом году они будут на 22% ниже прошлогодних, а в следующем — на 20% ниже, чем в 2024-м. В результате в бюджете образуется 5,7 трлн рублей дефицита в 2025 году и 3,8 трлн — в следующем.

Латать «дыру» за счет накопленных перед войной резервов правительству де-факто больше нечем: ликвидные активы Фонда национального благосостояния с начала вторжения в Украину сократились втрое и едва превышают 4 трлн рублей. Чтобы свести концы с концами, со следующего года Минфин повышает НДС (до 22%), а также планирует радикальное увеличение налогов для малого бизнеса.

Ряд ключевых гражданских статей казны пойдут под секвестр, следует из проекта закона о бюджете. В частности более четверти финансирования потеряет нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» (ранее — нацпроект «Здравоохранение»), почти 10% денег лишится программа восстановления аннексированных территорий Украины.

В общей сложности около половины госпрограмм в бюджете попадут под сокращение расходов. Резкое увеличение трат правительство запланировало для статьи «национальная безопасности», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН и спецслужб. В 2026 году они увеличатся на 13%, до нового рекорда в 3,91 трлн рублей, а накопленным итогом за 2026-28 гг. — на 28%.

