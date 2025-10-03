Беларусь ждет потепление до +17 градусов 3.10.2025, 17:24

Ночью прохладно, но днем станет комфортнее — особенно на юго-востоке.

Местами по стране пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, ночью — слабый, днем — от слабого до умеренного.

Термометры ночью покажут 1-6 градусов со знаком «плюс», местами по северо-западу страны ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, по юго-востоку Беларуси ожидается до 17 градусов тепла.

В последующие дни Беларусь окажется под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с территории Украины и Польши. Ожидается преимущественно облачная погода.

В воскресенье на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит 8-14 градусов выше нуля, по юго-востоку Беларуси прогнозируют до 16 градусов тепла.

