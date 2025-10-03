На овчине сидит, да про соболя сказывает

На овчине сидит, да про соболя сказывает3
- Аббас Галлямов
- 3.10.2025, 17:29
- 3,096
Отрицание реальности в исполнении Путина приобрело яростный характер.
«Я вру, следовательно я существую». Отрицание реальности в исполнении Путина приобрело уже какой-то совсем яростный характер. Объективно дела у него идут все хуже – побед не видно, экономика чувствует себя все менее уверенно, общество устало, ВСУ вдребезги разносят российскую нефтепереработку, – даже уже Трамп назвал Россию «бумажным тигром». В этой ситуации все внимательно смотрят на Путина, ожидая: «Ну! Когда же он сморгнет!»
Своей сверхзадачей в этой ситуации Путин считает не сморгнуть. Все должны видеть, что он как раньше лгал, так и сейчас лжет. «Значит, пока жив курилка», – должны сказать разочарованные противники.
Никакой стратегии выхода из тупика нет, но «show must go on!»
Некоторым образом Путина действительно можно признать верным исконной российской традиции – привычке стоить «потемкинские деревни».
Аббас Галлямов, Facebook