На овчине сидит, да про соболя сказывает

3.10.2025, 17:29

3,096

Отрицание реальности в исполнении Путина приобрело яростный характер.

«Я вру, следовательно я существую». Отрицание реальности в исполнении Путина приобрело уже какой-то совсем яростный характер. Объективно дела у него идут все хуже – побед не видно, экономика чувствует себя все менее уверенно, общество устало, ВСУ вдребезги разносят российскую нефтепереработку, – даже уже Трамп назвал Россию «бумажным тигром». В этой ситуации все внимательно смотрят на Путина, ожидая: «Ну! Когда же он сморгнет!»

Своей сверхзадачей в этой ситуации Путин считает не сморгнуть. Все должны видеть, что он как раньше лгал, так и сейчас лжет. «Значит, пока жив курилка», – должны сказать разочарованные противники.

Никакой стратегии выхода из тупика нет, но «show must go on!»

Некоторым образом Путина действительно можно признать верным исконной российской традиции – привычке стоить «потемкинские деревни».

Аббас Галлямов, Facebook

