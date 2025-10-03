Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами 1 3.10.2025, 17:43

Андрей Парубий

Фото: charter97.org/Иван Межуй

СБУ раскрыла детали вербовки исполнителя.

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия действовал по указанию российских спецслужб. Его завербовали в прошлом году.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Украинские правоохранители выяснили, что более года назад фигурант начал получать от российских спецслужб задачи и отчитывался врагу об их выполнении. Сначала мужчина передавал россиянам локации Сил обороны, а также пытался установить время и направление движения поездов с топливом.

«После проверки готовности агента к выполнению более «сложной» задачи, российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению. Чтобы выполнить заказ государства-агрессора, злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения народного депутата», - уточнили в СБУ.

Киллер готовил план своего побега после убийства, но правоохранители не дали вероятному убийце скрыться и задержали его в Хмельницкой области.

Теперь ему сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.

Ранее убийство Парубия квалифицировали по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью).

