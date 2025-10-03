закрыть
Россия выдала удар по фурам с зерном за «уничтожение дронов»

  • 3.10.2025, 17:58
Фото: Getty Images

Минобороны РФ снова оправдывает военное преступление фейками.

Россия исказила информацию об ударе по фурам в Черниговской области. Для оправдания преступления Минобороны РФ сообщило об «уничтожении грузовиков ВСУ с дронами», хотя на самом деле обычные фуры перевозили зерно, сообщает «РБК-Украина».

Минобороны РФ заявило, что «Искандеры-М» и «Герань-2» якобы уничтожили 20 грузовиков, которые перевозили ударные дроны ВСУ и 60 украинских военных. В качестве «доказательства» ведомство агрессора опубликовало соответствующее видео.

«На самом деле, по данным Черниговской областной прокуратуры, в результате атаки были повреждены и уничтожены грузовики, которые перевозили зерновые культуры», — написали в ЦПД.

Фото: на самом деле грузовики перевозили зерно, а не дроны ВСУ (ЦПД)

В центре уточнили, что тогда в результате атаки на фуры погиб 47-летний водитель гражданского транспорта.

«Фейк о «грузовиках с БпЛА» и «уничтоженных» украинских военных — это попытка оправдать очередной удар по гражданским объектам и скрыть факт гибели гражданского», — добавили в ЦПД.

Отмечается, что «доказательства» россиян фактически подтверждают военное преступление, а не оправдывают его, поскольку на кадрах видно именно гражданский транспорт, без всяких «грузовиков с дронами» и военных.

Как известно, РФ часто публикует фейки об Украине и войне.

