На выборах в Эстонии призывают выбирать «Копенгаген, а не Минск» 2 3.10.2025, 18:09

1,134

Фотофакт.

Социал-демократическая партия Эстонии решила использовать в предвыборных лозунгах столицу Беларуси.

На местных выборах, которые состоятся 19 декабря, социал-демократы призывают «выбрать Копенгаген, а не Минск».

На плакаты обратил внимание белорусский бизнесмен и бывший политзаключенный Александр Василевич.

«На выборах у горожан два пути. Первый — поддержать социал-демократов и стремиться сделать столицу похожей на один из самых успешных городов Европы — Копенгаген. Второй — вернуться к стилю управления Центристской партии, который ведет к авторитарному и лишь внешне «благополучному» Минску», — объясняют представители Социал-демократической партии Эстонии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com