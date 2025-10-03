закрыть
3 октября 2025, пятница
На выборах в Эстонии призывают выбирать «Копенгаген, а не Минск»

  • 3.10.2025, 18:09
  • 1,134
На выборах в Эстонии призывают выбирать «Копенгаген, а не Минск»

Фотофакт.

Социал-демократическая партия Эстонии решила использовать в предвыборных лозунгах столицу Беларуси.

На местных выборах, которые состоятся 19 декабря, социал-демократы призывают «выбрать Копенгаген, а не Минск».

На плакаты обратил внимание белорусский бизнесмен и бывший политзаключенный Александр Василевич.

«На выборах у горожан два пути. Первый — поддержать социал-демократов и стремиться сделать столицу похожей на один из самых успешных городов Европы — Копенгаген. Второй — вернуться к стилю управления Центристской партии, который ведет к авторитарному и лишь внешне «благополучному» Минску», — объясняют представители Социал-демократической партии Эстонии.

